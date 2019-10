Andrea Picchione è il primo finalista nel torneo Open del Ct Cervia

Andrea Picchione (n.5) è il primo finalista del torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cervia. Il 2.4 allievo della San Marino Tennis Academy ha superato in semifinale per 6-4, 6-1 il n.1 del seeding, il 2.4 Alberto Morolli, portacolori proprio del Ct Cervia. Prosegue dunque la brillante stagione, tra appuntamenti internazionali del Circuito Itf, e nazionali Open per l’allievo sul Titano di Giorgio Galimberti.

Il secondo finalista scaturirà dal confronto in programma oggi alle 14 tra Alessandro Rondinelli ed Andrea Rondoni. Protagonisti delle semifinali, dunque, nel torneo cervese il beniamino di casa, il 2.4 Alessandro Rondinelli (n.3) e l’altro 2.4 Andrea Rondoni (n.2), portacolori del Ct Cesena.

Quarti: Rondoni-Giacomo Magnani (2.6) 7-6, 6-2, Alessandro Rondinelli-Marco Sorace Biagini (2.5) 6-0, 6-3.

Ufficio stampa Circolo Tennis Cervia