Alcol alla guida e passeggeri nel bagagliaio. I controlli dei Carabinieri

Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno controllato 128 automezzi e 191 persone. Un 42enne residente a Maiolo alla guida di una Lancia Y, lungo la via Sant’Agata, sorpreso da una pattuglia della Stazione di Novafeltria, in evidente stato di ebbrezza alcolica e sottoposto ad accertamento tecnico mediante etilometro. E’ risultato avere un tasso alcolico pari 1,38 g/l, ben al di sopra del tasso consentito (pari a 0,5 g/l). Come previsto dalla normativa vigente, è stato deferito all’A.G. di Rimini per “guida in stato di ebrezza“ e gli è stata ritirata la patente di guida.

Sanzionato una 29enne di Rimini che lungo la via Marecchiese è stato fermato da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile mentre guidava una Ford Fiesta con un tasso alcolico, accertato tramite etilometro, pari a 0,57 grammi/litro. Pertanto, come previsto dalla normativa vigente, gli è stata ritirata la patente di guida. Sanzionato un 50enne di Cesena che a bordo di una moto Suzuki GS, lungo la Marecchiese ha sorpassato alcuni i veicoli in un punto in cui è vietato dalla segnaletica stradale. A questi due conducenti è stata ritirata la patente.

Sanzionato inoltre un 20enne di Coriano che, durante un posto di controllo in via XXIV maggio a Novafeltria, è stato fermato a bordo della sua autovettura, una Mercedes classe A, con a bordo sei passeggeri, invece dei cinque previsti dalla carta di circolazione. In particolare un passeggero era stato fatto salire nel vano portabagagli posteriore.

Sanzionato un 45enne sorpreso in località Pietracuta di San Leo, mentre, a bordo di una Ford Fiesta sorpassava un altro veicolo non osservando gli obblighi imposti dalla segnaletica.