Albergatore Pro RBR-Campetto Ancona, il pregara di coach Massimo Bernardi

Domenica alle ore 18:00 Albergatore Pro giocherà la sua seconda partita di campionato, valevole per la 3a giornata (RBR recupererà il match di Teramo, 2a giornata, il 6 novembre). Al Flaminio arriva il Campetto Ancona.

La vigilia del tecnico dei biancorossi, Massimo Bernardi.

Coach, che risultati ha prodotto questa settimana extra di lavoro?

“In queste due settimane abbiamo avuto la possibilità di lavorare tanto e bene per migliorare sia sulla parte fisica che tecnica. E’ nel normale andamento delle cose che la squadra, allenandosi duramente giorno dopo giorno, progredisca. Dopo aver riposato durante lo scorso weekend siamo molto vogliosi di tornare davanti al nostro pubblico e giocare, cercheremo di entrare in campo con la giusta energia per vincere la partita”.

Qual è la situazione degli infortuni?

“Pesaresi ha preso una botta al tendine d’achille martedì e per il resto della settimana non si è allenato, ma non è niente di grave perché necessita solamente del tempo per riassorbire il colpo subito; spero proprio di averlo a disposizione domenica. Gli infortunati contro Senigallia Ramilli e Vandi hanno recuperato e sono a posto”.

Che partita devono aspettarsi i tifosi biancorossi domenica contro Ancona?

“Hanno perso le prime due partite, questo sarà un motivo extra per farci tenerci molto concentrati sulle nostre caratteristiche principali di gioco perché affronteremo una squadra che darà il 100% per ottenere i primi due punti stagionali. Possono schierare un quintetto molto forte con giocatori di classe superiore come Ferri e Quaglia, Centanni è un tiratore eccellente che ha giocato benissimo nell’ultima partita, inoltre ci sarà la sfida in famiglia tra Tommaso Rinaldi ed il fratello Niccolò, pericolosa ala di Ancona che conosciamo bene. Sappiamo cosa fare per metterli in difficoltà, dovremo essere bravi ad essere costanti per 40′”.

La partita sarà trasmessa su Icaro TV (canale 91) e su icaro.tv lunedì sera alle 23:20.