A14, chiusura notturna per il casello di Riccione

Sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di pavimentazione previsti in orario notturno quando è ridotta la circolazione di veicoli, dalle 22 di mercoledì 16 alle 6 di giovedì 17 ottobre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Riccione verso Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Rimini sud o di Cattolica.