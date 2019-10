A pesca di carrelli e monopattini nell'invaso

Su segnalazione di una associata in merito alla presenza di oggetti impropri in acqua, i volontari di Legambiente sono andati a “pesca” nell’invaso del Ponte di Tiberio di Rimini. E tra quanto riportato a galla c’erano anche dei carrelli della spesa e un monopattino di quelli recentemente messi in dotazione sulle strade riminesi. Uno dei carrelli, ancora in buono stato, è stato restituito al vicino Conad Tiberio mentre il monopattino è stato segnalato all’azienda che gestisce il servizio.