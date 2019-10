A Cesena arriva il primo stop stagionale per Albergatore Pro RBR

Al Carisport Cesena arriva la prima sconfitta stagionale di Albergatore Pro, dopo due vittorie di fila (entrambe al Flaminio).

Il derby inizia subito in salita per i biancorossi, sotto di sette (18-11) al 10′. All’intervallo lungo il divario è immutato: 32-25. Nel terzo parziale i padroni di casa allungano: 56-36, con i ragazzi di coach Bernardi che non riescono proprio ad ingranare in attacco.

Finisce 73-51. Rimini tradita dal tiro dall’arco (5/20) e dal saldo perse/recuperate (19/1). Top scorer il cesenate Scanzi, autore di 21 punti. In doppia cifra anche Brkic (12) e Chiappelli (11). In casa riminese unico giocatore in doppia cifra Rinaldi: 12 punti. Si fermano a 9 Francesco Bedetti e Pesaresi.

Domenica si torna al Flaminio, con RBR che ospiterà l’Aurora Basket Jesi (palla a due alle ore 20:30).

La partita sarà trasmessa su Icaro TV (canale 91) e in streaming su icaro.tv giovedì alle ore 20:35.