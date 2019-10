55enne ubriaca aggredisce agenti e personale sanitario

In preda ai fumi dell’alcol si aggirava nel pomeriggio di domenica per le vie di Riccione importunando i passanti. Una donna di 55 anni, nata in Germania ma residente nella Perla Verde, è stata notata da una pattuglia della polizia locale e poi accompagnata dal 118 all’ospedale. Una volta arrivata, la 55enne non è riuscita a placare la propria ira e si è scagliata contro il personale sanitario e gli agenti, ferendone lievemente uno. Sul posto sono intervenuti in aiuto i Carabinieri del Radiomobile che, riportata la calma, hanno arrestato la donna per resistenza a pubblico ufficiale.