XXI Congresso Mondiale FIBA, la prima volta di San Marino

A Pechino, e più in generale in Cina, si stanno giocando i Mondiali. L’occasione, per il mondo Fiba, è stata favorevole per la convocazione del XXI Congresso Mondiale, il Fiba World Congress, al quale hanno partecipato delegati da 156 Federazioni di tutto il globo. San Marino era presente con Damiano Battistini e Roberto Berardi, Presidente e Vicepresidente FSP. Per il nostro basket momenti di confronto decisamente molto importanti in quello che è, in questi giorni, il centro del mondo cestistico.

Presidente Battistini, ci descrive l’importanza di questo appuntamento?

“Un appuntamento di grandissima rilevanza, importantissimo esserci. In Cina abbiamo avuto l’opportunità di conoscere realtà e persone diverse, ma tutti a parlare della stessa cosa, naturalmente la pallacanestro. La lingua, in quel senso, è la medesima. Il confronto tra idee permette di sviluppare spunti importanti per la nostra realtà e per il movimento sammarinese”.

In Cina avete avuto modo di incontrare diversi delegati e personalità del basket mondiale. Come giudica questo aspetto dell’appuntamento FIBA?

“Si tratta di un aspetto di considerevole importanza. Abbiamo conosciuto tante persone e da queste conoscenze potranno nascere delle collaborazioni future, degli scambi sportivi. Per la nostra Federazione era la prima volta a un Congresso mondiale. Siamo sempre stati presenti a quelli europei, ma al Mondiale era la prima volta. Tutto molto interessante”.

Come sono andati i lavori del Congresso?

“Bene, si è parlato tanto e in maniera fruttuosa. Discussioni e ragionamenti ad esempio sul minibasket: come far crescere il numero di bimbi che si avvicinano alla palla a spicchi e di conseguenza l’entusiasmo. Oppure anche il tre contro tre e le relative novità. Poi il movimento giovanile nel suo complesso. Davvero tanti spunti, tanti dettagli e idee nuove. Abbiamo conosciuto personalmente il nuovo Presidente mondiale FIBA, Hamane Niang, che ha detto che, qualora si presentasse l’opportunità, verrà volentieri a San Marino. Per noi sono stati giorni di grande importanza”.