Violenta una 18enne in auto davanti al cimitero: condannato a 5 anni

E’ stato condannato a cinque anni di reclusione, il 57enne siciliano, residente a Rimini, che la sera dell’8 dicembre del 2013 violentò una ragazza di appena 18 anni nel parcheggio del cimitero. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima, che oggi ha 24 anni, stava aspettando l’autobus in zona stazione, quando accettò un passaggio a casa da quell’uomo che qualche tempo prima aveva conosciuto casualmente nell’abitazione di un amico in comune. Durante il tragitto, però, il 57enne cambiò improvvisamente strada e si diresse nel parcheggio del cimitero, una zona buia e isolata, dove si consumò la violenza. Nonostante le resistenze della giovane, che tentò di opporsi in tutti i modi, lui la costrinse ad un rapporto orale, procurandole contusioni e lividi a spalle e braccio.

Il tribunale collegiale di Rimini, presieduto dal giudice Sonia Pasini, questa mattina ha condannato l’imputato, difeso dall’avvocato Nicola Tassani, a cinque anni e un mese di reclusione a fronte di una richiesta di 7 anni avanzata dal pubblico ministero Davide Ercolani. La ragazza, costituitasi parte civile e assistita dall’avvocato Raffaele Moretti, ha ottenuto anche un risarcimento di 10mila euro.