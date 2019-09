Una Sammaurese rimaneggiata viene sconfitta in casa dal Crema

SAMMAURESE-CREMA 1-3

LE FORMAZIONI

Sammaurese: Grasso, Merciari, Mingucci, Dalmasso, Santoni (80′ Noschese), Deniku, Solla, Scarponi, Pieri, Costantini, NIcoli A disp.: Ramenghi, La Montagna, Lisi, Camay, Rosti, D’Angeli, Camara, Diop, Noschese All.: Protti.

Crema: Zanellato, Corna, Giosu, De Angeli, Grea, Porcari, Pagano, Kouadio, Fall, Pignat, Geroni A disp: Trapani, Missaglia, Palla, Baggi, Campisi, Rovido, Fusi, Corioni, Ferrari. All. Tacchinardi.

Marcatori: 53′ Pagano (rig), 83′ Giosu, 85′ Fall (rig), 87′ Pieri.

Espulsi: Pignat, Mingucci.

CRONACA E COMMENTO

Una Sammaurese a dir poco incerottata e con moltissime assenze cede al Crema (1-3) – si legge sulla pagina Facebook ufficiale della società giallorossa -.

Una gara non facile con un avversario molto forte dal punto di vista fisico. I ragazzi di Protti hanno dato l’anima resistendo per 45′, poi nel secondo tempo la squadra di Alessio Tacchinardi ha trovato il gol ed è riuscita a mantenere il vantaggio nonostante l’inferiorità numerica.

Nella prima frazione il Crema produce molto gioco. La Sammaurese gioca in maniera accorta e cerca di fronteggiare lo strapotere fisico degli avversari. In avvio di ripresa Dalmasso provoca un calcio di rigore ed il Crema va in vantaggio. Poco dopo viene espulso Pignat, la Sammaurese prova l’acuto, ma la retroguardia ospite regge l’urto e all’83’ raddoppia con Giosu. Nel finale punizione ingiusta con il rigore trasformato di Fall. All’87’ la rete della bandiera di Pieri in girata dopo il cross di Costantini.