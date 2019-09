Ubriachi alla guida e auto non in regola in Alta Valmarecchia

Fine settimana di controlli intensi sulle strade dell’Alta Valmarecchia da parte dei carabinieri di Novafeltria: 125 gli automezzi e 182 le persone controllate. Due persone denunciate, quattro le patenti ritirate ed un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Un 55enne del posto, in evidente stato di ebbrezza, è stato denunciato per essersi rifiutato di fare l’alcol test. Gli è stata ritirata la patente di guida. Tasso alcolico di 0,36 g/l per una 21enne neopatentata di Pennabilli che è stata multata. Era ubriaco il 46enne albanese residente a Novafeltria multato perché disturbava i passanti nel centro del paese. Patente di guida scaduta per una 50enne di Misano e auto con revisione non in regola per un 29enne di Santarcangelo; entrambi sono stati multati.

Denunciato un 40enne albanese residente a Rimini che ha esibito una patente di guida croata contraffatta pensando di riuscire ad eludere le verifiche. Dai controlli è emerso che sul conto dell’albanese risultava una revoca della patente di guida italiana, disposta dalla Prefettura di Rimini