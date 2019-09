Tutti i risultati del 1° Trofeo L'Artrov e Lions Club Arminus Montefeltro

Sabato 21 settembre, nella splendida cornice del parco del locale L’Artrov di Rimini, con il titolo “La Boxe è vita”, si è svolto il primo Trofeo L’Artrov e Lions Club Ariminus Montefeltro. L’evento autorizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana, era organizzato dalla Boxe Santarcangelo.

Otto i pugili locali impegnati, di cui cinque della Boxe Santarcangelo e tre della Biagini Boxe. Otto gli incontri disputati, di cui sei contro l’Abruzzo, con i pugili che hanno dato vita ad una serata di boxe spettacolare, allietata dalla presenza di centinaia di persone, tra cui l’ex campione Alfio Righetti e Umberto Morri, oltre al grande maestro Elio Ghelfi. Ha condotto la serata il giornalista Giorgio Betti, impeccabile nella direzione.

Dopo la presentazione dei pugili sul ring e il consueto inno di Mameli via ai match.

– Shehu della Biagini Boxe ha vinto ai punti con Di Serafino (Abruzzo);

– Niccolò Pellegrini della Boxe Santarcangelo ha perso ai punti contro Spinelli (Abruzzo), anche se avrebbe meritato il pari;

– Morri della Biagini Boxe ha vinto ai punti contro Giuliano Prosperi;

– Nicolò Sanna della Boxe Santarcangelo contro Cretu (Abruzzo) ha vinto per intervento medico al secondo round, era comunque in netto vantaggio ai punti;

– Aristodemo della Biagini Boxe ha vinto ai punti contro Pereira De Araujo (Abruzzo);

– Gianluca Bonciucci della Boxe Santarcangelo ha perso ai punti contro La Selva (Abruzzo);

– Alex Mohamad ha chiuso in parità l’incontro con Trifan (Boxing Club 88 Pesaro);

– Il match clou tra Alexandru Ciupitu della Boxe Santarcangelo, 70 match, e Diego Vergoni, 80 match (Boxing Club 88 Pesaro), è finito in parità.

Quest’ultimo è stato l’unico match Elite 1 senza casco. I due boxeur hanno dato vita ad un incontro intenso, pieno di qualità tecniche ed agonistiche, che è valso loro il premio per il miglior incontro della serata, il 1° Trofeo Lions/L’Artrov, consegnato agli atleti da Roberto Giannini, presidente dei Lions Ariminus Montefeltro.

Si ringraziano i titolari del locale L’Artrov, Riccardo Bianchini e Paolo Zanotti – si legge in una nota dell’organizzazione – per la collaborazione, unitamente al Lions Club Ariminus Montefeltro.

La sfida dei pugili della Boxe Santarcangelo e della Biagini Boxe con l’Abruzzo è finita 4 a 2 per i locali, mentre è finita in parità la sfida tra i due pugili della Boxe Santarcangelo e quelli del Boxing Club 88 Pesaro.

Ringrazio – afferma il maestro Tiziano Scarpellini – l’Asd Tijger Gym di Luca Bergers per la collaborazione fornita dai suoi atleti tesserati alla Boxe Santarcangelo, il tecnico Mauro Rossi per la compartecipazione alla preparazione di Alexandru Ciupitu. Ringraziamo tutto lo staff della Boxe Santarcangelo per l’enorme lavoro svolto, dal Presidente Danilo Sacchetti al direttore sportivo Valentina Lani al consigliere Roberto Paradiso al maestro Gianni Montanari al tecnico Matteo Scialdone.