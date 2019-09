Truffavano anziani, arrestate due donne

Si sono presentate a casa di una coppia di anziani di via dello Scoiattolo a Rimini e li hanno convinti a farle entrare in casa dicendo che erano due amiche della figlia. Ma per le due donne, raccontano i quotidiani, l’ennesima truffa non è andata a segno. Le due, una 33enne di Ferrara e una 35enne di Pistoia entrambe di origine sinta, sono state arrestate dagli agenti di una volante della Polizia.

Le due donne si sono presentate alle coppia di anziani dicendo che la figlia si era resa disponibile a conservare nella cassaforte di famiglia i loro gioielli che, avendo i muratori in casa, non si fidavano di lasciare nell’abitazione.

Dopo poco però i due anziani si sono resi conto che c’era qualcosa che non andava e hanno intimato alle due di andarsene e subito hanno chiamato la polizia. Le truffatrici sono fuggite a bordo una Cinquecento X ed è a bordo di quella che le hanno trovate gli agenti in via Biancospina. In auto avevano gioielli e preziosi per circa 70mila euro.