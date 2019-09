Trofeo CONI Kinder 2019: la delegazione CONI Emilia Romagna

Dopo l’edizione del 2018 svoltasi a Rimini, da giovedì 26 a sabato 28 settembre in Calabria, nelle città di Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cutro e Palmi, si svolgerà la sesta edizione delle finali nazionali del Trofeo Coni Under 14+Kinder Sport per rappresentative regionali.

Con capi-delegazione Claudia Vacchi e Luisa Malacari, questa è la composizione della rappresentativa dell’Emilia-Romagna con 169 atleti e 53 tecnici accompagnatori per un totale di 223.

Ciclismo: Noura Hammad, Nicholas Scalorbi, Diego Canetti (Calderara), Michael Casadio (Uc Castel Bolognese). Diego Concari accompagnatore.

Ginnastica ritmica: Camilla Ponci, Irina Norocos, Eklanda Boci, (Inzani Parma). Nicole Donelli accompagnatrice.

Bocce: Nicola e Giovanni Scabellone, Francesco Pirone (La Fontana-Malalbergo). Orazio Pirone accompagnatore.

Badminton: Lara De Castro, Gilian Muriel Belista, Massimo Grotti, Filippo Tarabusi (Badminton Modena). Claudio Serafini accompagnatore.

Baseball: Beatrice Zinelli, Beatrice Avanzi, Emma Carpana, Martina Vietti, Anna Bonvini, Riccardo Orsenigo, Jacopo Bussolati (Crocetta Parma). Christian Tosini, Piergiorgio Bussolati accompagnatori.

Canottaggio: Asia Gamaleri, Cristina Villa, Nicola Balduzzi, Leonardo Ghioni (Vittorino da Feltre Piacenza). Sara Grotti accompagnatrice.

Atletica leggera: Alessia Gavioli e Samuele Costanzini (Fratellanza Modena), Giulia Senni (Endas Cesena), Elena Broglia (Castelfranco Emilia), Sitota Lambrini (Atletica Piacenza), Alessandro Trotto (Monteveglio). Erika Poli accompagnatrice.

Agility Dog (Fidasc): Sara Lombardi, Eleonora Lami e Raffaele Malvasi (Urbandog Rimini). Ramona Nisi e Enrico Collini accompagnatori.

Danza sportiva: Veronica Carpanelli, Eleonora Chiari, Samantha Andrisano e Marco Masi (Cento per Cento S. Pietro in Casale). Francesca e Daniele Muzi accompagnatori.

Golf: Eleonora Cironi (Croara Country Club Gazzola), Giacomo Camoardi (Modena Golf). Ettore Ghinelli accompagnatore.

Calcio: Giuseppe Acatullo, Filippo De Boni, Gabriele Pederzini, Serena Barbieri, Chiara Benatti, Kristina Hoxhaj (Sassuolo). Fabiano Filianti accompagnatore.

Pallamano: Ilaria Mucci, Sofia Gianellini, Leila Mazizi, Doua Hapsa, Leonardo Masini, Sara Apostol, Licia Nasi, Luca De Francesco, Filippo Bardelli, Christian Garofalo, Chiara Lanzi, Mattia Meglioli (Spallanzani Casalgrande). Marjana Tanic e Ilenia Furlanetto accompagnatrici.

Hockey prato: Emy Pazzi, Vittoria Bortolotti, Martina Bosi, Tommaso Fergnani, Nikita Bartneusky, Jacopo Bonfatti, Riccardo Signani, Daniel Vincenzi, Isaac Merighi, Alessandro Calzolari (Hc Bondeno). Marcello Pazzi e Alberto Vicini Chilovi accompagnatori.

Karate: Martina Bignami (Karate Center Bologna), Michelle Genovese (Farnesiana Piacenza), Alfio Caponetto (Ki Oshi-Vignola), Tommaso Mazzocchi (Dragon Alto Reno), Diego Reggi (Sport Village Bologna). Veronica Maurizzi accompagnatrice.

Motonautica: Emily e Chris Somigli, Sofia Onimetti, Luigi Galante (Club Nautico Rimini). Giordano Pecci accompagnatore.

Nuoto sincronizzato: Anna Domeniconi, Susanna Savioli, Sofia Savoia e Sveva Santini (Seven Syncro Savignano). Josepha Elisabeth De Brujin accompagnatrice.

Nuoto pinnato: Anna Leonardi, Maria Chiara Cuoghi, Gioele Vignoli e Gabriele Pizzo (Sweet Team Modena). Giacinto Digiesi accompagnatore.

Pentathlon moderno: Margherita Giannotti, Elisa Sala, Simone Cadalora, Mattia Bellini (Avia Pervia Modena). Simone Cavicchioli accompagnatore.

Rugby: Alessia Aquilano, Matilde Carnevali, Lorenzo Golinelli, Ismael Zare, Bernardo Livotto, Marco Rubini (Rugby Bologna 1928), Samuele Samini, David Owusu (Rugby Colorno), Lorenzo Bianchini, Lorenzo Zingaro (Reno Bologna). Lisa Cortesi e Michele Mordacci accompagnatori.

Scherma: Cecilia Pagotto (Zinella S.Lazzaro), Riccardo Cappelletti (Cs Forlivese), Giada Likaj e Filippo Gironi (Virtus Bologna), Asia Vitali e Leonardo Cortini (Cs Forlivese). Igor Efrosinin e Federico Saladini accompagnatori.

Rotelle: Aurora Piva, Elena Bertozzi, Giancarlo Massari (Roller Verucchio). Andrea Mandolesi (Artistico Riccione). Roberto Bertozzi accompagnatore.

Taekwondo: Stella Elettra Vanzolini, Alessandro Rizza (Yonghon Verucchio), Ivan Caraglia (Riccione). Roberto Boghi accompagnatore.

Tiro con l’arco: Asia Borghi e Federica Rovacchi (Ypsilon Cavriago), Francesco Fiorini e Giovanni Zucchi (Arcieri Aquila Bianca Modena). Bruno Morini e Elena Pedrazzi accompagnatori.

Tiro a volo: Alice Bonello e Antonio Santo (Tav Conselice), Marco Tramelli (Cadei Boschi Gazzola), Riccardo Morini (Tav Po Polesine Zibello). Demetrio Pillon e Gennaro Bianco accompagnatori.

Tiro a segno: Sofia Bertini, Federica Strina, Kevin They e Riccardo Ziliani (TSN Parma). Nino Rolli, Franz They e Frediano Strina accompagnatori.

Tennis tavolo: Cloe Cerè (Acli Lugo), Pietro Calarco e Lorenzo Armani (Anspi Cortemaggiore). William Santini accompagnatore.

Triathlon: Carlotta Verde e Achille Alessandri (Duathlon Rimini), Asia Baistrocchi (Sport Center Parma), Matthias Mario Orlandini (Cus Parma). Giampaolo Villa accompagnatore.

Vela: Nina Ivaldi, Raul Bottura, Riccardo Cecchetti (Cvr Ravenna), Luca Barletta (Awc Ravenna). Fabrizio Marzocchi accompagnatore.

Pugilato: Anita Borghi e Angelica Lopez (Boxing Medicina), Diego Manca e Alessandro Curri (Valconca Morciano). Sebastiano Manca e Vito Vilardo accompagnatori.

Arrampicata: Alice Strocchi (Carchidio Strocchi Faenza), Sara Pittureri (Monkeys Planet San Lazzaro S.), Sergio Bortolameotti (Parma Climbing), Ludovico Borghi (Istrice Ravenna). Corrado Riva accompagnatore.

Dama: Ray Sarker, Giulio Inturri, Marco Trung Romagnoli, Carlo Corazza (Falcone Zola Predosa). Maria Gaetana Zappalà accompagnatrice.

Scacchi: Maria Vittoria Galli (Club 64 Modena) Francesco Gazzotti (Chess & Life Modena), Dario Brini e Marco Giacomelli (Scacchistico Bolognese). Fabrizio Brini e Silvano Galli accompagnatori.

Sport tradizionali: Mahanta Gueye, Kris Noleggi, Mark Noleggi e Filippo Saccani (Dart Parma).Eduardo Cardoso accompagnatore.

Kick boxing: Alice Dotti e Lorenzo Galli (Yama Arashi Piacenza), Somaya El Hayek e Dario D’Effremo (Fight Academy Parma). Adriano Passaro accompagnatore.

Tamburello: Lucrezia Leonardi, Ilaria Morini, Letizia Bragonzoni, Valentina Nardi, Riccardo Babini, Guido Bosi, Mattia Bandini, Andrea Lucarelli (Pallavolo Alfonsine). Assunta Ravaglia e Paolo Pelloni accompagnatori.

Orientamento: Carlotta Mela, Lucia Murer, Alessio Marchesini e Sebastiano Lambertini (Masi Casalecchio). Paolo Lambertini accompagnatore.