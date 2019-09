Torna Lazzaro! e va a Gomma, un progetto di Matrioska Lab Store che ci riporterà negli anni ’80 e ’90 “Vintage, second hand, retrò: molto più di un market, una macchina del tempo!”

Per l’occasione Lazzaro ha selezionato i suoi pezzi migliori e potrete trovare l’abbigliamento più cult delle collezioni ‘80-’90!

Sabato 28 e domenica 29 settembre dalle 10 alle 21 agli ex Magazzini Enel di via Destra del Porto

Lazzaro, un’altra opportunità è il progetto della Caritas diocesana Rimini, che rimette in circolo, un circolo virtuoso, capi vintage, abbigliamento usato in perfette condizioni per donna, uomo e bimbi. Ma anche oggetti da collezione, articoli per la casa, libri e pezzi di arredamento. La moda vintage diventa solidale con Lazzaro, mette l’accento sul riuso ed è un’idea concreta contro la cultura dello spreco e dello scarto. Raccogliere, selezionare e riciclare per contrastare la cultura dello scarto e per sostenere le persone vulnerabili e invisibili della nostra città: tutto questo è Lazzaro!

Vuoi partecipare come volontario per questa e per le prossime occasioni?

Scrivi a caritas@caritas.rimini.it e/o lazzaro@caritas.rimini.it