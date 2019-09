Festa Dems: tre giorni di incontri coi protagonisti del centrosinistra

Tre giorni di incontri, dibattiti, approfondimenti ma anche musica e spettacoli per un confronto aperti alla cittadinanza sui principali temi di attualità e sul ruolo del Partito Democratico all’interno dello scenario attuale e futuro. Vuole essere questo lo spirito della festa Dems, che dal 4 al 6 ottobre porterà a Rimini protagonisti della politica nazionale e non solo. Ministri, sottosegretari, europarlamentari, amministratori per la terza edizione della Festa Nazionale Dems – “Una nuova Italia”.

Prevista la presenza dei Ministri Dario Franceschini, Lorenzo Guerini, Roberto Speranza, Giuseppe Provenzano. Insieme a loro, interverranno anche il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e i già Europarlamentari Elly Schlein e Goffredo Bettini. E ancora, il Viceministro dell’Economia Antonio Misiani, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria Andrea Martella e il Governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Si partirà venerdì 4 ottobre al Cinema Fulgor insieme ad Emma Petitti, il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi, il Sottosegretario alla Difesa Giulio Calvisi e il componente della Direzione Nazionale PD Marco Sarracino. L’evento finale domenica al Teatro Galli con l’intervento del Vicesegretario nazionale del PD Andrea Orlando, fondatore dell’Associazione DEMS.

Tra i temi declinati sul locale, un dibattito sulla cultura con il ministro Franceschini e lo storico riminese Giovanardi. Le location saranno il cinema Fulgor e, per la prima volta, il teatro Galli.

Ci troviamo in una fase politica delicata – commenta l’assessore regionale Emma Petitti – Fino a pochi mesi fa la collocazione del Partito Democratico nell’opposizione sembrava irremovibile, oggi invece siamo al Governo e abbiamo di fronte a noi importanti opportunità e responsabilità, tra cui scongiurare l’aumento dell’Iva, eventualità che andrebbe a penalizzare soprattutto le famiglie con i redditi più bassi. Da che sembravamo sempre più deboli e meno credibili agli occhi degli altri Paesi, anche in Europa siamo tornati a ricoprire ruoli cardine e a trattare realmente, attorno ai tavoli, con serietà. Si parlerà di questo e tanto altro durante i dibattiti, che toccheranno ambiti quali la cultura, la sostenibilità ambientale e l’istruzione come strumento per superare le diseguaglianze. DEMS è una comunità fatta di idee e valori per dar voce e protagonismo ai cittadini e per allargare il campo del centrosinistra a forze civiche e progressiste. Rimini, città aperta, libera ed europea, è la cornice ideale per questa Festa”.

Il programma:

enerdì 4 ottobre • CINEMA FULGOR

ore 17,30 Sala Federico

APERTURA FESTA con:

Emma Petitti, Assessora al Bilancio Regione Emilia-Romagna, Direzione Nazionale PD

Giulio Calvisi,Sottosegretario alla Difesa, DEMS Nazionale

Marco Sarracino, DEMS Nazionale

Saluto di Andrea Gnassi, Sindaco di Rimini



ore 17,45 Sala Federico

UN NUOVO GOVERNO PER UNA NUOVA ITALIA

Dario Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali

Giuseppe Provenzano, Ministro per il Sud e la coesione territoriale

Anna Rossomando, Vicepresidente del Senato

Roberto Speranza, Ministro della salute

Modera: Tommaso Labate, giornalista Corriere della Sera



ore 19,45 Sala Giulietta

Workshop

Il bene della città: il patrimonio culturale tra pubblico e privato

Dialogo con il Ministro per i beni e le attività culturali coordinato da:

Donato Piegari, docente di Psicologia della personalità ISSR Rimini

e Alessandro Giovanardi, Storico e critico dell’arte – dir. della Rivista Ariminum

Aperitivo e dj set

ore 21,00 Sala Federico

Andrea Orlando, Vicesegretario Nazionale Partito Democratico

intervistato da Alessandro De Angelis, vicedirettore Huffington Post

sabato 5 ottobre • CINEMA FULGOR

ore 10,00 Sala Federico

Sand art for the world con Mauro Masi

L’EUROPA, L’AMBIENTE, LA CRESCITA SOSTENIBILE

Chiara Braga, Responsabile Sostenibilità Agenda 2030 segreteria PD

Antonio Misiani, Viceministro dell’Economia

Elisabetta Gualmini, Europarlamentare

Rossella Muroni, Parlamentare LEU



ore 16,00 Sala Federico

Workshop

Scuola, inclusione e lotta alle diseguaglianze

Elisabetta Nigris, Delegata per la Formazione dell’Università di Milano Bicocca

MariaSole Piccioli, responsabile education ACTIONAID

Ernesto Ciracì, Pres. Ass. MiSoS ed esperto di inclusione scolastica

Camilla Sgambato, responsabile Scuola Pd

Modera: Isabella Filippi, Ass. “Organizzazione e didattica della scuola”

ore 17,45 Sala Federico

MC – Teatro Civile & Ass. Moka presentano Il muro

con Marco Cortesi, regista e Mara Moschini, attrice

L’EUROPA DEI DIRITTI E DELLA CRESCITA

David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo

intervistato da Eva Giovannini, giornalista Rai



ore 18,30 Sala Federico

UNA NUOVA ALLEANZA PER UN NUOVO CENTROSINISTRA

Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna

Lorenzo Guerini, Ministro della Difesa

Andrea Martella, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria

Elly Schlein, già Europarlamentare

Massimo Smeriglio, Europarlamentare PD

Nico Stumpo, Parlamentare LEU

Modera: Marco di Fonzo, giornalista Sky Tg24

domenica 6 ottobre • CINEMA FULGOR

ore 10,30 Ingresso al Teatro Galli

Foyer: Claudia Mancini, violino – Mattia Guerra, pianoforte

Visita guidata in Teatro

ore 11,30 Sala Ressi

Sul filo degli affetti: musiche dal barocco Italiano

Arianna Lanci, mezzosoprano – Chiara Cattani, clavicembalo, Anselmo Pelliccioni, violoncello

UNA NUOVA STORIA PER LA SINISTRA ITALIANA ED EUROPEA

Andrea Orlando, Vicesegretario Nazionale Partito Democratico

Brando Benifei, Eurodeputato e Capodelegazione PD

Goffredo Bettini, già Europarlamentare

Matteo Mauri, Viceministro agli Interni

Emma Petitti, Assessora al Bilancio Regione Emilia-Romagna, Direzione Nazionale PD

Modera: Daniela Preziosi, giornalista Il Manifesto

ore 12,30 Bar del Grifone

Aperitivo e dj set