Titans convincenti, +6 a Pesaro

Bella e convincente vittoria della Tiss’ You Care San Marino, che a Pesaro comanda per tutta la partita e finisce con l’imporsi di sei punti al termine dei 40 minuti di gioco (57-63). Per i Titans un test positivo contro una pari categoria di C Silver: Loreto, infatti, farà visita a Macina e compagni abbastanza presto in questa stagione, mercoledì 23 ottobre al Multieventi.

All’alba del match a scattare meglio dai blocchi sono i ragazzi di coach Padovano, che vanno avanti 10-2 e proseguono con convinzione e determinazione, tenendo il naso avanti anche a fine periodo (15-18). Nel secondo quarto la Tiss’ You Care scava il solco grazie a una prestazione difensiva davvero eccellente, con cinque punti concessi agli avversari che generano il 20-33 dell’intervallo.

Di ritorno dagli spogliatoi l’attacco dei padroni di casa cambia decisamente marcia e di punti ne segna 22, ma San Marino resta comunque sempre avanti e chiude il periodo sul +3 (42-45). Nel quarto parziale i Titans mantengono il controllo anche grazie a una buonissima prestazione dei ragazzi più giovani. Finisce 57-63, ottimo test.

LORETO PESARO – TISS’ YOU CARE SAN MARINO 57-63

TISS’ YOU CARE: Macina 15, Palmieri, Flan 2, Raschi 11, Squarcia 1, Buzzone 6, Ugolini 7, Felici 4, Semprini 2, Gaspari, Saponi 13, Torelli 2. All.: Padovano.

Parziali: 15-18, 20-33, 42-45, 57-63.