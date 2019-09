Teli tagliati e scritte offensive. Vandali alla festa del Pd a Misano

I teli della tensostruttura tagliati e all’interno scritte offensive nei confronti del PD e del presidente della Regione.

Un gruppo di vandali ha fatto danni alla festa democratica andata in scena nel fine settimana in piazza della Repubblica a Misano. Proprio sabato all’appuntamento si erano radunate 500 persone per assistere al dibattito con il segretario nazionale del Pd Zingaretti e il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

A dare conto dell’episodio è l’assessore misanese Maria Elena Malpassi che ha postato le foto dei danni sulla sua pagina facebook accompagnate da questo commento: “Non è una questione di appartenenza politica per me, ma una ben più grave mancanza di rispetto e pura e triste testimonianza di quanta inciviltà e pochezza ci sia intorno a noi. A qualcuno ha dato certamente fastidio vedere oltre 500 persone ad una iniziativa politica, nonostante la temperatura non proprio estiva, ma la serata è andata alla grande e questo è ciò che veramente conta per noi!“