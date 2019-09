Tassisti e portabagagli abusivi, e pr molesti: Daspo urbano per 6 persone

Nell’ultimo weekend di agosto, la Polfer (in collaborazione con la polizia Locale di Riccione) ha messo in campo una mirata azione di contrasto all’attività dei portabagagli e dei tassiti abusivi, che si aggirano soprattutto nel fine settimana in zona stazione – a Rimini e Riccione – a caccia di passeggeri e turisti ai quali offrire a pagamento i loro servizi. Sorvegliati speciali anche quei pierre improvvisati che cercavano di intercettare con insistenza i viaggiatori per vendere prevendite e biglietti delle discoteche.

Nei loro confronti, con l’ausilio della Squadra di polizia amministrativa e giudiziaria inviata a Riccione dal compartimento di Bologna, sono stati emessi sei provvedimenti propedeutici all’emissione del cosiddetto “Daspo urbano”, una misura con cui un sindaco – in collaborazione con il prefetto – può multare e poi stabilire un divieto di accesso ad alcune aree della città per chi “ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione” di infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie e aeroporto).