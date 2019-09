Svelati tutti i dettagli della Coppa del Mediterraneo di sollevamento pesi

Si avvicina a grandi passi l’appuntamento più atteso dell’anno per la Federazione Sammarinese Pesi. Dal 3 al 6 ottobre, infatti, San Marino ospiterà la XII Coppa del Mediterraneo di sollevamento pesi. I dettagli della manifestazione sono stati svelati nella conferenza stampa di presentazione tenutasi sabato sera, a cominciare dal dettaglio più rilevante.

“Oltre all’onore di aver ottenuto, da parte della MWC, la Confederazione Pesistica del Mediterraneo, l’organizzazione di questa importante manifestazione – ha spiegato il presidente della Federpesi Marina Muscioni -, la IWF ci ha concesso il privilegio della validità della gara per la qualificazione a Tokyo 2020. Per l’organizzazione abbiamo ricevuto il supporto della Segreteria di Stato allo Sport e del CONS, oltre a quello di alcuni sponsor sammarinesi. Questa competizione si aggiunge all’elenco di prestigiose gare internazionali che la Federazione Pesi ha organizzato nel corso della sua storia: Europei Junior 1980, Europei Junior 1983 e il primo Campionato Europeo Femminile nel 1988, oltre a cinque edizioni del Torneo dei Piccoli Stati d’Europa di pesistica. La Federazione Italiana ci ha garantito il supporto tecnico nell’organizzazione per questo importante evento. Un sentito ringraziamento al dottor Antonio Urso e a tutti i volontari che seguiranno la manifestazione”.

Il vice presidente Alessandro Amadei ha snocciolato alcuni dati. “La manifestazione vedrà al via 21 Nazioni appartenenti a tre continenti – ha spiegato –. Avendo l’evento validità per la qualificazione olimpica a Tokyo 2020, oltre alle nazioni affiliate alla MWC saranno presenti altre Nazioni che necessitano di acquisire punteggi per il ranking olimpico. Avremo oltre 110 atleti in 10 categorie maschili e altrettante femminili che si contenderanno i piazzamenti in questa prestigiosa competizione. Certo del brillante risultato organizzativo e agonistico, rivolgo ai colleghi, alla presidente Marina Muscioni, all’esecutivo e alla grande regia di Marino Ercolani Casadei i miei più vicini e affettuosi auguri perché ancora una volta San Marino dia il suo immancabile e prezioso contributo alla pesistica internazionale”.

Sui numeri è sceso maggiormente nel dettaglio il segretario generale della Federpesi Danilo Bulzoni. “Sono numeri importanti – ha spiegato –: 21 Nazioni partecipanti, 56 atleti maschi e 57 atlete femmine; 165, in totale, i partecipanti tra allenatori, arbitri, capi delegazione e atleti. Sarnano presenti alla competizione due campioni olimpici, il bielorusso Andrei Aramnau e la spagnola Lidia Valentin, oltre alla fortissima squadra italiana con i campioni europei Pizzolato e Scarantino e le medagliate europee Lombardo, Russo e Bordignon. Cominceremo giovedì 3 ottobre, con il Comitato Esecutivo e il Congresso della Coppa del Mediterraneo al Palace Hotel; venerdì al via le gare, con quattro gruppi di atleti impegnati dalle 9 alle 20 al Multieventi, così come sabato”.