Silvano Pozzi batte Leonardo Bertozzi e vince il tabellone Over 55 nel torneo Veterani

Silvano Pozzi ha vinto il tabellone Over 55 nel torneo nazionale Veterani organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti, tappa del circuito regionale “Tennis Fun”.

Sabato sera in finale il 2.7 del Tc Tricolore Reggio Emilia, testa di serie n.1, ha battuto 6-7, 6-3, 6-1 il 2.8 riminese Leonardo Bertozzi (Ct Rimini), testa di serie n.2.

Al termine le premiazioni, effettuate dal direttore del Club, Roberto Raffaelli, dal delegato Provinciale Fit, Adriano Amadio, e dal giudice di sedia, Antonio Giorgetti.

Notevole il livello del match-clou, così come notevole si profila la finale Over 45 tra Andrea Travaglini (3.1, n.1) e Fabio Gradara (3.1, n.2), portacolori del Ct Rimini, in programma oggi alle 17.