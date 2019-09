Scuola Panoramica e Catullo. Tempo di traslochi per gli alunni

A pochi giorni dall’inizio della scuola le famiglie riccionesi sono alle prese con i cambiamenti legati ai cantieri che partiranno per due nuove scuole. Per circa 250 alunni è tempo di traslochi.

Se infatti i bambini di Riccione Paese dopo un anno di lontananza tornano nella loro vecchia scuola completamente riqualificata, al suono della prima campanella siederanno in aule diverse gli scolari della Panoramica e della scuola di Marina Centro. Entrambi gli edifici saranno demoliti e ricostruiti. I bimbi della Panoramica saranno accolti dalla scuola media Fratelli Cervi, quelli della Catullo dalla vecchia scuola di via Cairoli, risistemata per ospitarli. Le tempistiche dei lavori sono diverse. Per la scuola Catullo, il cui bando scadeva venerdì, la leva per accelerare i lavori potrebbe essere quella economica visto che il comune non pagherà l’azienda fino a quando la scuola non sarà consegnata. Il cantiere della Panoramica dovrebbe, invece, partire tra settembre e ottobre e durare un anno.