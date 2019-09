Scuola e imprese. In provincia 1.171 addetti e un fatturato da 128milioni

In alcune Regioni la scuola è già iniziata, in provincia di Rimini (così come nel resto dell’Emilia Romagna) gli studenti potranno invece godersi un’altra settimana di vacanza.

Sono settimane di grande impegno però per chi lavora nel settore dell’istruzione: insegnanti e personale Ata ma anche imprese. In Italia sono ben 38mila quelle attive, con 146 mila addetti e un fatturato annuale da dieci miliardi di euro. Lo rilevano i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi al secondo trimestre 2019. In provincia di Rimini sono ben 201 le imprese del settore. Si va dalla produzione e dal commercio di libri e articoli di cancelleria, all’organizzazione di corsi anche linguistici, sportivi e per il tempo libero fino alle biblioteche private. Da segnalare, rispetto al 2018, il calo però delle realtà attive nel commercio al dettaglio di libri, che passano da 42 a 39, e di quelle di vendita di cartoleria e articoli per ufficio, che scendono da 50 a 47. Complessivamente il settore vede occupate nel riminese 1.171 persone in calo del 6,2% rispetto al 2018 quando erano 1.249. Per numero di lavoratori, la provincia è quarta in Regione dopo Bologna, Modena e Reggio Emilia. Per quanto riguarda il fatturato del comparto, i dati aggiornati al 2017 vedono Rimini quindicesima in Italia e seconda in Emilia Romagna con 127milioni e 788mila euro.