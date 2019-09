Sagra Malatestiana, un inedito atlante musicale con la voce di Laura Catrani

Domenica l’ultimo appuntamento alla Sala Pamphili del Complesso degli Agostiniani di via Cairoli a Rimini per il ciclo di musiche antiche proposto dalla Sagra Musicale Malatestiana. Inizio alle 21. Sul palco il soprano Laura Catrani e il clavicembalista e direttore Claudio Astronio che propongono un inedito atlante musicale, intitolato Highlands and Sea.

“Il concerto -spiegano i due artisti – scaturisce dall’incontro delle geografie interiori di due musicisti di provenienze diametralmente opposte.” Originaria di Rimini, Laura Catrani si occupa infatti principalmente di vocalità contemporanea portando sulla scena moltissime prime esecuzioni assolute per lei scritte da compositori d’oggi e nel concerto sarà accompagnata da Claudio Astronio impegnato sia al clavicembalo che all’organo”.

Saranno proposte pagine vocali e tastieristiche di compositori del passato e del presente: ecco così in rapida alternanza le pagine di Jean Nicolas Pancrace Royer, John Cage, Georg Friedrich Händel, Philip Glass, Henry Purcell, Massimo Botter, Emanuele Casale, Antonio Vivaldi, Alessandro Solbiati, Arvo Pärt, Alessandro Stradella, Olli Mustonen, Claudio Monteverdi.

“Highlands and Sea – raccontano Laura Catrani e Claudio Astronio – vuole descrivere la vertigine del creato visto attraverso i nostri differenti sguardi, dalla vastità delle montagne innevate fino alle profondità degli abissi marini. La natura che si svela ha la voce cangiante e mutevole dei due diversi mondi, in cui i chiaroscuri settecenteschi e il linguaggio di ricerca contemporaneo dialogano in sorprendente armonia.”