Sabato le finali del torneo Veterani del Ct Cicconetti, tappa del circuito "Tennis Fun"

Gran finale domani (sabato) sui campi del Circolo Tennis Cicconetti per il torneo nazionale Veterani Over 45 e 55, tappa del circuito regionale “Tennis Fun”. Nell’Over 45 il primo finalista è il bolognese Andrea Travaglini, semifinali per il riminese Fabio Gradara (Ct Rimini).

Over 45, quarti: Fabio Gradara (3.1, n.2)-Mattia Foschi (3.3) 6-1, 6-2.

Semifinale: Andrea Travaglini (3.1, n.1)-Filippo Francini (4.1) 6-1, 6-2.

Questa sera (dalle 20) la seconda semifinale tra Gradara ed Andrea Leurini (3.1, n.3). Domani alle 17 le finali,

l’Over 55 tra Silvano Pozzi (2.7, n.1) e Leonardo Bertozzi (2.8, n.2) e per l’Over 45 Travaglini contro il vincente tra Leurini e Gradara.