Rush finale nel torneo Veterani del Ct Cicconetti

Ultime battute sui campi del Circolo Tennis Cicconetti per il torneo nazionale Veterani Over 45 e 55, tappa del circuito regionale “Tennis Fun”.

Nell’Over 55 finale tra il n.1, Silvano Pozzi (2.7), che in semifinale ha sconfitto Fabrizio Rubbi (3.3, n.5) per

6-2, 6-2, ed il riminese Leonardo Bertozzi (2.8, n.2), portacolori del Ct Rimini, che nell’altra semifinale ha

eliminato Daniele Rosetti (3.2, n.3) per 6-0, 7-5.

Nell’Over 45 volano in semifinale Andrea Travaglini, il sammarinese Filippo Francini ed il riccionese Andrea

Leurini (Ct Rimini).

Over 45, quarti: Andrea Travaglini (3.1, n.1)-Pietro Montemaggi (3.3) 6-2, 6-1, Filippo Francini (4.1)-Villiam Ricci (3.4) 6-1, 6-1, Andrea Leurini (3.1, n.3)-Claudio Chiani (3.5) 6-2, 6-3.