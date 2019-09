Riqualificazione viale Tasso a Riccione, aperto il bando per i lavori

E’ partito a Riccione l’iter per la riqualificazione di Viale Tasso, nel tratto tra i viali Verdi e D’Azeglio. Il bando di gara per i lavori è stato pubblicato sull’albo pretorio e le offerte si potranno presentare entro le 13 del 22 ottobre. Il costo stimato dell’intervento è di 922mila euro più Iva e l’aggiudicazione avverrà al “minor prezzo”. Le buste saranno aperte alle 9 del 23 ottobre.

I lavori prevedono la realizzazione di un nuovo arredo urbano, alberature (con piante sempreverdi), pubblica illuminazione a led (modulabile di intensità) e impianto di diffusione sonora per valorizzare le attività commerciali e ricettive della zona. La riqualificazione, si legge sul sito del comune, sarà preceduta dagli interventi sulle fognature per risolvere il problema legato allo smaltimento delle acque piovane. Il livello stradale del viale, che durante la stagione estiva diventa pedonale, sarà uniformato a quello dei marciapiedi e la colorazione della pavimentazione sarà distinta nelle parti carrabile e pedonale.

