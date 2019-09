Riqualificazione lungomari Rimini nord, ci sono le offerte

Sono quattro le offerte arrivate alla scadenza del 9 settembre per l’aggiudicazione dell’intervento per la riqualificazione urbana e ambientale e il recupero delle vocazioni identitarie dei luoghi dell’area turistica di Rimini nord. L’intervento è suddiviso in quattro lotti: il primo relativo al Lungomare Torre Pedrera da Via Tolemaide a Viale Lago Rodolfo; il secondo relativo al Lungomare Viserbella da Viale Lago Rodolfo a Viale Genghini; il terzo per i lavori del Lungomare Viserba da Viale Genghini a Viale Montegrappa; il quarto sul Lungomare Rivabella da Viale Livenza a Viale Adige (valore stimato in 11.795.220 euro iva esclusa). Dalla prossima settimana si aprirà la procedura per valutazione delle offerte per poi procedere all’aggiudicazione definitiva entro novembre.

Con questo intervento saranno riqualificati tutti i lungomari da Torre Pedrera a Rivabella con la creazione di un’ampia passeggiata continua di 6,3 km, l’inserimento di percorsi pedonali e ciclabili, la creazione di spazi di aggregazione, nuovi arredi e illuminazione. Accanto alla riqualificazione dei lungomari l’intervento complessivo prevede il potenziamento dell’asse viario Mazzini, Caprara, Serpieri e Domeniconi, attualmente in corso e finanziato con fondi Fsc, e la realizzazione di nuovi parcheggi a monte: quest’ultimo lotto è stato aggiudicato in via provvisoria alla ditta Endiasfalti di Pistoia. Anche in questo caso l’aggiudicazione definitiva è prevista per novembre.