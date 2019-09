Rimini nelle canzoni. Un must anche per le nuove generazioni

Dal capolavoro di De Andrè a Raoul Casadei, passando per Lu Colombo e i Righeira, sono tanti gli artisti che hanno dedicato canzoni a Rimini, uno dei luoghi di maggiore impatto nell’immaginario nazionale. E che non lascia indifferenti neanche le nuove generazioni: a Rimini ha intitolato una canzone anche un giovane cantautore torinese, accompagnata dal suo primo video online da alcuni giorni.

Si chiama N3ssuno, all’anagrafe Giuseppe Merlicco: dopo esperienze in alcune band, ha deciso di provare la carriera solista. Il suo primo vero video di esordio è Rimini, dove Rimini compare, appunto, come luogo dell’immaginario solo in una cartolina, ma nel testo è l’oggetto del desiderio dove evadere dalla quotidianità e dimenticare quello che non va, tanto da sognare di restarci per sempre.

Il contesto è quello del nuovo indie italiano, ispirazione dichiarata di N3ssuno. Il video è decisamente low cost ma originale: il necessario per una giornata al mare trasportato in riva a un laghetto di periferia. Il ritornello è orecchiabile ma senza pretese di farne un tormentone estivo (anche perché il video è uscito ad agosto inoltrato), E chissà che Rimini non porti fortuna a N3ssuno.