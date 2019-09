Rimini-Gubbio, la vigilia di Renato Cioffi in diretta su Facebook Icaro Sport

Dopo due difficili trasferte (a Vicenza e Carpi) che hanno portato zero punti nelle casse biancorosse, il Rimini torna nel suo fortino. Domani (mercoledì), con calcio d’inizio alle ore 18:30, i romagnoli, per la sesta giornata di campionato, ospiteranno al “Romeo Neri” il Gubbio, tre punti in classifica frutto di altrettanti pareggi e che domenica è stato sconfitto a domicilio (0-3) dal L.R. Vicenza.

La vigilia del tecnico del Rimini, Renato Cioffi, sarà trasmessa in diretta (dalle 12:30) sulla pagina Facebook Icaro Sport.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 6a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE B E LA CLASSIFICA