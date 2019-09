Rimini FC. Gli impegni delle giovanili nel fine settimana

Si parte domani con l’Under 13 di mister Massimo Finotti che debutterà in campionato nella tana del Cesena. Il derby dei baby si giocherà a Martorano con inizio alle ore 16.

Primo impegno stagionale di campionato con derby anche per l’Under 14 biancorossa. I ragazzi di mister Lorenzo Magi saranno impegnati domenica, sul campo di Martorano, opposti al Cesena. Fischio d’inizio alle ore 10.30.

Sempre domenica il doppio impegno a Fano per le formazioni Under 15 e Under 17. I ragazzi di mister Matteo D’Agostino affronteranno i granata alle ore 11, la formazione di mister Lele Vanni scenderà in campo alle ore 15.

Due, infine, le amichevoli in programma nel weekend. Domani, alle ore 18, la Berretti di mister Giordano Cinquetti sarà impegnata a Dogana con la Virtus Acquaviva. Domenica, allo stadio “Romeo Neri” con inizio alle ore 10.30, l’Under 16 di mister Loris Bonesso affronterà l’Imolese.

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.