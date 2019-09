Rimini FC. Domenica a Modena il debutto della maglia a scacchi

Domenica, in occasione della sfida con il Modena in programma allo stadio “Braglia”, il Rimini scenderà in campo con la casacca a scacchi, la maglia biancorossa più amata dai tifosi riminesi.

Il debutto della divisa storica, contrariamente alle intenzioni del Rimini F. C. che avrebbe voluto avvenisse al “Romeo Neri”, non è stato possibile in occasione della gara casalinga con il Gubbio in quanto la formazione umbra si è presentata munita di due casacche (la terza non è obbligatoria): quella rossoblù e quella bianca con la quale è poi scesa in campo. Divisa, purtroppo, cromaticamente incompatibile con la prima maglia del Rimini.

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.