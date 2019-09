Rimini commemora i 75 anni della Liberazione

Rimini ha festeggiato il 75° Anniversario della Liberazione della città avvenuta il 21 settembre 1944. Ieri mattina la cerimonia commemorativa ha visto la posa di corone d’allora sia ai piedi del monumento ai Caduti nel cimitero di guerra del Commonwealth sulla superstrada di San Marino, sia a Monte Cieco dove le corone sono state poste davanti al monumento ai Caduti.

E oggi alle 10 nella sala del Giudizio (Museo della città di Rimini) si terrà un importante convegno storico sui temi: Andrea Montemaggi parlerà de LE STRATEGIE POLITICHE IN GIOCO, Andrea Santangelo di SETTEMBRE 1944:LA BATTAGLIA DI RIMINI, Eserciti contro; quadro delle operazioni militari. Le relazioni saranno precedute da un intervento del Cap. Medico Luigi Prioli (R), in rappresentanza del Gruppo Alpini riminese, Cap.Aldo Iorio che presenterà in anteprima il Raduno Nazionale ANA che si terrà a Rimini il prossimo maggio 2020.