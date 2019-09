Riccione un po' come Miami. Vanzina innamorato della Perla Verde

E’ in città già da alcune settimane, per girare un film, su cui ancora, per ragioni contrattuali, c’è un grande riserbo. Enrico Vanzina, però, ne è certo: “sarà una pubblicità meravigliosa per Riccione“. Il regista di decine di commedie all’italiana approfitterà della sua permanenza nella perla verde anche per presentare, nel pomeriggio di sabato 5 ottobre al Palazzo del Turismo, il libro “Mio fratello Carlo“, dedicato all’uomo “che era la mia metà” e con cui ha condiviso non solo la fratellanza, ma anche il mestiere e la passione per il cinema, ereditata dal papà Steno. Lo incontriamo all’Hotel Lungomare tra una ripresa e l’altra. Ci accoglie con gentilezza e calore, ci aiuta a scegliere la luce giusta e la posizione migliore per l’intervista: “sa sono un po’ del mestiere” dice sorridendo. Del film ci racconta quello che si può dire “svelerò tutto dopo l’8 ottobre, ma quello che posso anticipare è che è tutto girato a Riccione, neppure una scena fuori“. Altra notizia già nota, i dettagli su come partecipare saranno resi noti tra oggi e domani, è lo show case che Tommaso Paradiso farà il 4 ottobre in piazzale Roma e che sarà ripreso per il film, prodotto dalla Lucky Red. Grande commozione per Vanzina quando parla di Carlo, di cui ancora oggi sente la presenza e che ha sentito forte al suo fianco quando ha scritto il libro.