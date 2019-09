Rescisso il contratto per la scuola di Canonica

Come già anticipato nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale di Santarcangelo ha rescisso il contratto d’appalto con la ditta DDL srl a cui era stata affidata la costruzione della nuova scuola di Canonica. La ditta ha accumulato un ritardo di oltre 150 giorni rispetto alle previsioni contrattuali e non ha dato seguito a quanto impartito con ordini di servizio e specifiche disposizioni della direzione lavori.

Nonostante il termine di ultimazione dei lavori (1 luglio 2019) sia stato abbondantemente superato, l’impresa ha eseguito lavorazioni per meno di un quarto delle opere oggetto dell’appalto, determinando una penale superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale. Altre gravi inadempienze, spiega l’Amministrazione, fanno poi riferimento a diverse interruzioni unilaterali dei lavori temporalmente significative senza motivazione.

La Giunta comunale ha infine deciso di demandare a una fase successiva l’adozione dei provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto, alla determinazione delle modalità per l’esecuzione e il completamento dei lavori per la realizzazione della scuola, nonché per determinare il danno subito e quantificare la penale.