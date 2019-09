RenAuto Piraccini-Rimini FC, un binomio che continua

Si è rinnovata, anche per la stagione che ha da poco preso il via, la collaborazione tra la RenAuto Piraccini e il Rimini Football Club. Un binomio, quello tra la società biancorossa e la storica concessionaria riminese attiva sin dal 1964, giunto al quarto anno dato che la famiglia Piraccini ha inteso sostenere il progetto lanciato dal presidente Giorgio Grassi sin dalla prima stagione.

Domenica pomeriggio, per suggellare il rapporto di amicizia tra le due realtà, una rappresentanza del Rimini F. C. ha fatto visita alla concessionaria RenAuto Piraccini in occasione della presentazione della nuova Renault Clio, la serie 5 della più amata tra le vetture della casa francese: 1 milione e 600mila Clio vendute sul mercato italiano dal lontano 1990. Un’automobile che si è evoluta, un prodotto all’avanguardia sia dal punto di vista tecnologico che da quello delle linee e degli allestimenti, tanto che definirla semplice utilitaria pare sicuramente riduttivo.

Per la società biancorossa sono intervenuti la portavoce Claudia Marchi, il direttore sportivo Rino D’Agnelli, mister Renato Cioffi e i calciatori Antonio Palma, Andrea Sala, Kennet Van Ransbeeck e Luca Zamparo.

Al termine dell’evento, che ha visto la partecipazione di Gessica Notaro quale madrina d’eccezione, foto di gruppo davanti alla nuova Renault Clio.

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.