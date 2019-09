Quadro di Davide Frisoni per la chiesa di San Gaudenzo

Domenica 29 settembre, nella Messa delle 11,15, nella chiesa di San Gaudenzo di Rimini inaugurato e benedetto un grande quadro su tela, opera del pittore riminese Davide Frisoni.

Titolo del quadro: “Cristo è vivo!” (con rimando all’Esortazione Apostolica sui giovani, di Papa Francesco).

Il quadro rappresenta, su uno sfondo di prato e di ulivi, Gesù in piedi che invita a sé le persone

In occasione dell’inaugurazione il pittore stesso lo illustrerà ai presenti. Il quadro è stato donato da una signora che realizza così un suo sogno, che nel quadro ha trovato espressione.

Il quadro di San Gaudenzo viene collocato in nicchia marmorea, nella terza cappella di sinistra della chiesa.

La chiesa viene così arricchita di un’altra opera d’arte moderna. Fra le più significative, già presenti, si segnala il grande Crocifisso dell’abside, opera in bronzo di grande bellezza ed espressività, una delle migliori opere di arte sacra moderna della Città ed uno dei capolavori dello scultore Elio Morri.