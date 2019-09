Presentazione Rose&Crown Villanova Tigers 2019/2020

Si è svolta martedì sera al Rose&Crown di Rimini la presentazione della prima squadra dei Villanova Tigers di Villa Verucchio, neopromossa in serie D. Tante conferme e alcuni volti nuovi per la compagine allenata anche in questa stagione da coach Valerio Rustignoli. Presente anche l’assessore allo Sport del Comune di Verucchio, Eleonora Urbinati.

La presentazione è stata trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Icaro Sport.