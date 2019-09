Ponte Verucchio-Brasile in nome di Anita Garibaldi

La sindaca di Verucchio Stefania Sabba è volata la scorsa settimana in Brasile, in rappresentanza dei Comuni della Trafila Garibaldina, con la delegazione che ha illustrato il progetto ‘Una rosa per Anita’ nello Stato di Santa Catarina che ha dato i natali all’eroina. “Esperienza straordinaria – commenta il sindaco – finita sulle prime pagine dei quotidiani: abbiamo piantato tre rose e c’è gran fermento per il 200esimo anniversario della nascita che ricade nel 2021. Siamo al lavoro per un ponte turistico che ricomprenda anche l’Uruguay. A breve incontrerò gli altri sindaci per relazionare e chiedere alla Regione di avviare un percorso per essere parte delle celebrazioni”.

Il 29 agosto la delegazione è stata ospite dell’Assemblea Legislativa dello Stato di Santa Catarina in seduta speciale dedicata ad Anita alla vigilia del compleanno (era il 30). Il gruppo ha poi visitato a Laguna la Fondazione culturale che porta il nome dell’eroina e ne cura il museo e la casa natale. C’è poi stato un tour nelle città che aderiscono al progetto: una di queste si chiama proprio Anita Garibaldi.

Durante il percorso sono state piantate tre rose: la prima a Imbituba, dove Anita ha avuto il battesimo del fuoco con la sua prima battaglia, la seconda a Tubarao alla presenza del ministro Oscar Gasparini Terra e la terza proprio a Laguna nel suo giardino di casa.

“Nel 2020 – spiega la Sabba – saremo noi ad ospitare i sindaci delle città brasiliane per sviluppare ulteriormente il progetto: da parte mia, convocherò a breve un incontro con tutti i colleghi primi cittadini della Trafila per relazionare dell’esperienza e rivolgerci poi tutti insieme alla Regione per far sì che si possa dar vita a un protocollo d’intesa con cui istituire un Comitato promotore per essere parte delle grandi celebrazioni 2021. Le potenzialità sono tante e tutte da sfruttare”.