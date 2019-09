Polvere rosa potenzialmente letale. Anche nel riminese sequestrate dosi di "pink"

Tre emiliani di 20, 26 e 30 anni sono stati arrestati ieri a Rimini per spaccio dalla polizia. Uno dei giovani è stato notato dagli agenti nel parcheggio di un disco pub mentre avvicinava alcune ragazze con fare sospetto. Addosso la polizia gli ha trovato 18 dosi di ketamina e mille euro in contanti. All’interno del locale c’erano i due complici. Uno dei due, alla vista degli agenti ha gettato a terra alcune bustine: si trattava di tre dosi di ketamina e due dosi di pink. Altri grammi delle due sostanze sono state trovate anche nello zaino del terzo fermato. Processati per direttissima, hanno patteggiato tra gli otto e i dieci mesi.

Peculiarità dell’operazione, il sequestro di questa nuova e pericolosa droga sintetica, ancora poco diffusa nel riminese. Si chiama “pink” ed è una polvere rosa che genera forte dipendenza e può diventare letale se abbinata ad alcol o ad altre droghe.

. Ecco cos’è e come agisce la nuova droga: https://scienze.fanpage.it/pink-o-u-47700-la-droga-del-deepweb-in-italia-come-devasta-il-cervello-e-porta-alla-morte/