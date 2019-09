Pelè compie 55 anni, la delfina più longeva d'Europa

Grande festa ieri al parco Oltremare di Riccione. Pelè, la delfina più longeva d’Europa, ha tagliato il traguardo delle 55 candeline. Con tanto di torta e corona.

55 anni e non sentirli. Pelè, la nonna dei delfini della Laguna di Oltremare e la più longeva d’Europa, ieri ha festeggiato quello che è un traguardo quasi unico per i Tursiopi. Per festeggiarla sono arrivati a Riccione anche dall’estero.