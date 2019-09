Parcheggi: da lunedì 16 settembre tornano gratuiti

A partire da lunedì 16 settembre, terminerà la regolamentazione estiva della viabilità che, dal mese di maggio, ha interessato soprattutto le strade della fascia turistica. I parcheggi regolamentati a disco durante l’estate, saranno fruibili gratuitamente nei prossimi mesi.

Sarà riaperta via Pascoli, il cui accesso è attualmente precluso all’altezza di via Albertazzi, che sarà percorribile nei giorni feriali, con zona a traffico limitato nei giorni festivi; lo stesso avverrà in via Perugia, nel tratto da via Giorgetti a via Elios Mauro, mentre viale Pinzon tornerà a doppio senso di circolazione al pari di viale Panzini: qui, non sarà più in vigore il senso unico serale che ne caratterizza una parte durante i mesi estivi.

Sempre da lunedì, i parcheggi che solo in estate sono regolamentati a disco torneranno fruibili liberamente: si tratta degli stalli presenti in zona Belverde – piazza Falcone e Borsellino e via Dossetti – , in via dei Mille e nelle vie ‘a pettine’ che conducono al lungomare di Bellaria e di Igea Marina. Già tornati “a sosta libera”, invece, i parcheggi bianchi presenti in piazza del Popolo.

Questi provvedimenti anticipano quello che, dal 1^ ottobre, renderà fruibili gratuitamente gli stalli ‘blu’ in via Trau e via Conti, largo Montello, p.zza del Popolo, via Rubicone, via Agedabia, via Bacci, via dei Mille, via Pertini e zona “la Valletta”, via Quintilliano, via Properzio, via Piaggia, via Petronio, via Lucano, zona Belverde, via Calatafimi e via Perugia; questi parcheggi si aggiungono all’area di via Costa, che con la fine della stagione turistica sarà gratuitamente a disposizione della cittadinanza.