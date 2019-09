Palazzetto di San Giovanni in M. Lavori e giornata del dono con Bonaccini

Lavori di potenziamento per il Palazzetto dello Sport che il Campo sportivo di San Giovanni in Marignano. Nel Palazzetto, che ieri sera durante una partita amichevole dell’omag ha ospitato il presidente della Regione Stefano Bonaccini, è stato da poco realizzato il parapetto in cristallo, e per segnalare i colori della città, sono stati sostituiti i vecchi seggiolini con 420 nuove sedute bianche e blu. A breve verrà inoltre cambiato il segnapunti. Il bilancio partecipativo 2018, invece, permetterà l’acquisto del nuovo impianto di amplificazione, che sarà installato a breve. L’intervento più rilevante sarà sicuramente quello di sostituzione dell’illuminazione che diventerà a led, con un risparmio pari al 50 % e una resa superiore. Il Palazzetto è inoltre oggetto di adeguamento anche per i nuovi standard antincendio richiesti per la squadra femminile, militante in A2.

Per quanto riguarda il campo sportivo, invece, gli interventi riguardano il campo sintetico, dove è stata da poco ultimata la sostituzione della copertura delle tribune ed a breve verrà fatto un intervento per la nuova area lanci, nonché per gli spogliatoi, per un ammontare di € 200.000, provenienti dal credito sportivo. Inoltre verranno sostituiti i proiettori con dei nuovi a led.

L’occasione per la presenza del presidente Bonaccini è stata la festa del dono. La Omag ha sfidato il Montale con l’intento benefico di sostenere interventi per la Casa Rifugio del Distretto di Riccione, gestita da Mondo Donna onlus, nell’acquisto di beni di prima necessità per le donne vittime di violenza e i loro bimbi.

Sul campo le padrone di casa si sono imposte per 4-1 sulle Modenesi prive del forte opposto Luketic.