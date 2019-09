Orari della musica, amministrazione apre al dialogo con le categorie

L’assessore al turismo Stefano Caldari e quello alla sicurezza e alle attività economiche Elena Raffaelli hanno incontrato associazioni di categoria e comitati cittadini al Palazzo del Turismo. Obiettivo, fare il punto della situazione sulla stagione estiva appena conclusa e gettare le basi della programmazione natalizia.

Nel corso dell’incontro, le categorie hanno sollecitato l’opportunità di rivedere il regolamento degli orari della musica nei pubblici esercizi. Tema, oggetto di dibattito in città, sul quale l’assessore Raffaelli ha dato disponibilità a convocare un tavolo tecnico “per recepire e ascoltare le richieste provenienti. Siamo disponibili, dopo il primo e per noi obbligato periodo di revisione degli orari ad intervenire con una diversa regolamentazione degli orari. Naturalmente occorrerà fare squadra per il bene della città tutta al di sopra delle necessità particolari“. L’assessore ha poi parlato di un bilancio positivo nella gestione dei grandi eventi e nella lotta all’abusivismo commerciale.

L’assessore Caldari, in attesa dei numeri, ha tirato invece le somme sull’andamento dell’estate. “E’ passata tra i turisti – ha detto – la percezione di una città sinonimo di qualità con un prodotto chiaro e misurato nel riconoscimento di una eccellenza che, con il contributo di tutti gli operatori, andremo ad incrementare e stimolare“. Caldari ha ricordato gli eventi più importanti della stagione e anche le difficoltà di maggio e luglio legate al maltempo. Ha anche parlato dei lavori in corso per ottenere dagli enti preposti nuove regole in materia di divieti di balneazione. In merito ai dati su arrivi e presenze, l’assessore ha evidenziato l’esigenza di disporre di una fotografia dinamica e immediata sulle ripercussioni di un evento o sul target del turista che sceglie una determinata località turistica. “A questo proposito – ha detto – convocherò a stretto giro di posta con gli operatori un incontro mirato per condividere proposte di agenzie nazionali di big data nel settore del turismo in maniera tale da avere un quadro preciso e soprattutto rispondente alle nostre esigenze di città”.

Per quanto riguarda il Natale l’unica anticipazione emersa è l’apertura del Villaggio nell’ultimo fine settimana di novembre.