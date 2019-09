Oltraggiò vigili. Risarcisce ed evita il processo

Il 29 maggio 2017 aveva esagerato con le offese nei contronti di due agenti della Polizia Municipale di Rimini: dieci giorni dopo nei confronti dell’automobilista era stata formalizzata denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. Lo scorso luglio il Comando di Polizia Municipale ha ricevuto dal legale dell’uomo una proposta di risarcimento danni di 500 euro per ogni agente, oltre a 500 euro per l’Amministrazione Comunale, in quanto le offese erano rivolte nello svolgimento della loro funzione istituzionale.

Le parti offese hanno accettato la proposta di risarcimento del danno, approvata la scorsa settimana dalla Giunta Comunale. Il reato, come prevede la legge, può considerarsi così estinto.