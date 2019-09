Nasce la Lista Cecchetto per evitare confusione col nuovo partito di Renzi

La lista W Misano Viva con la quale Claudio Cecchetto si è candidato sindaco nel maggio scorso non esiste più. Nel consiglio comunale di giovedì il talent scout è intervenuto in consiglio spiegando che era necessario cambiarle nome per evitare confusione con il nuovo partito di Matteo Renzi “Italia viva”. La lista civica si chiamerà quindi “Lista Cecchetto”. Al di là del talent scout, ne fanno parte in consiglio anche Sara Savoretti (che farà le veci del capogruppo in caso di assenza di Cecchetto) e Luigi Guagneli. Proprio quest’ultimo, secondo voci di corridoio, sembra prossimo all’addio anche se, con un post su facebook, conferma la volontà di rimanere nella lista con cui è stato eletto per non tradire la fiducia di chi gli ha accordato la sua preferenza alle urne.

Nel corso del consiglio comunale Cecchetto è uscito a metà seduta ed è poi tornato sul finire. Ha votato anche alcune delibere insieme alla maggioranza a differenza di Guagneli che, tranne in quella sul segretario comunale, ha votato contro oppure si è astenuto.