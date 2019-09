Motomondiale, per il territorio un indotto da oltre 50 milioni

E’ arrivato il fine settimana del motomondiale di Misano che, proprio in chiusura di stagione, riporta in Riviera l’attenzione del mondo. E se per i risultati in pista ci sarà da attendere ancora il pomeriggio di domenica, complice il clima ancora estivo si preannuncia un’edizione molto positiva dal punto di vista dell’affluenza e dell’indotto turistico.

Tutto fa pensare che si possano superare le circa 160 mila presenze registrate lo scorso anno nelle strutture ricettive tra Cattolica e Bellaria. Numeri che si traducono in un impatto diretto da 51,1 milioni di euro tra spese per l’alloggio (20,4 milioni di euro), cibo e bevande (18,4 milioni), divertimento e shopping (9,5 milioni), trasporti e parcheggi (2,8 milioni). A fare i conti è l’osservatorio turistico regionale che ha stimato, nei giorni del Gran Premio dello scorso anno, un giro d’affari di circa 62 milioni di euro. In pratica, a fronte di un investimento di un euro per l’organizzazione del Gran Premio, nel territorio viene attivata una spesa diretta di oltre 7 euro. Al di là di quello che dirà la pista, sicuramente soldi ben spesi.

“Questi risultati– afferma il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che sarà domenica a Misano per la gara- dimostrano ancora una volta che ci abbiamo visto giusto. Investire nello sport paga sempre e nel caso del Gran Premio di San Marino e della Riviera paga sette volte tanto. E oltre ai numeri ci sono la passione di tantissime persone che arrivano qui dall’Italia e da ogni parte del Paese, nella Motor Valley patria delle due e quattro ruote più belle al mondo. Una finestra eccezionale che si apre sulla nostra terra”.