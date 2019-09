MotoGP, zampata finale di Marquez. Quarto Rossi

Con un sorpasso all’ultimo giro su Fabio Quartararo, Marc Marquez su Honda vince il Gran Premio Octo Riviera di Rimini e San Marino. i due hanno affrontato gli ultimi giri incollati. Nel giro finale lo spagnolo mette a segno la staccata decisiva, il francese su Petronas Yamaha prova a rifarsi sotto ma non c’è niente da fare contro l’esperienza e la determinazione di Marquez. Terzo Maverick Vinales (Yamaha), quarto Valentino Rossi (Yamaha) partito dalla settima posizione in griglia e all’arrivo staccato di 12 secondi dal vincitore, poi Morbidelli (Yamaha Petronas) e Dovizioso (Ducati).

Per Marquez, sempre più leader in classifica generale, è il terzo successo in carriera sul circuito di Misano. Alla premiazione, applausi ma anche qualche fischio: ieri l’ultimo screzio col rivale Valentino Rossi per un contatto sfiorato nelle prove.