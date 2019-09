MotoGp, strade alla prova dell'operazione deflusso

E’ partito intorno alle 15 il deflusso dal Misano World Circuit dopo il gran Premio Octo della Riviera di Rimini e San Marino. L’uscita dal circuito non ha segnalato particolari criticità, anche perché visto l’esito della gara, molti fan di Valentino Rossi (quarto) sono usciti subito senza aspettare la premiazione. Le strade in uscita dalla zona del circuito sono presidiate dalla Polizia Locale e dalle altre forze dell’ordine. I semafori sull’Adriatica sono in modalità lampeggio, il traffico è generalmente scorrevole. Già alle 15.30 si segnalava però traffico bloccato in viale Berlinguer a Riccione in direzione del casello A14.