MotoGp. Rossi solo settimo in qualifica, pole Vinales. Dovizioso sesto

L’idolo di casa Valentino Rossi con la sua Yamaha, dopo due giorni di prove libere soddisfacenti, non va oltre il settimo posto nella griglia di partenza per il Gp di Misano di domenica. In pole il suo compagno di scuderia Vinales. La Ducati di Dovizioso si ferma al sesto posto mentre il leader del mondiale Marquez è quinto. Proprio nei minuti finali delle qualifiche il pilota spagnolo e Rossi hanno rischiato di venire a contatto.

I primi dieci posti della griglia di partenza

1 M. VINALES

1:32.265

2 P. ESPARGARO’

+0.295

3 F. QUARTARARO

+0.306

4 F. MORBIDELLI

+0.445

5 M. MARQUEZ

+0.477

6 A. DOVIZIOSO

+0.773

7 V. ROSSI

+0.814

8 J. ZARCO

+0.858

9 A. RINS

+1.000

10 J. MIR

+1.166